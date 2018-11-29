САРАТОВ, 29 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Начальник главного управления МЧС по Саратовской области Игорь Качев, который в среду был задержан в рамках мероприятий по пресечению коррупции, в четверг вернулся к работе, никто из его заместителей также не задержан, в том числе полковник Алексей Власов, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.

Пресс-служба МЧС РФ в среду сообщила о задержании начальника главка МЧС по Саратовской области генерал-майора Игоря Качева в рамках "мероприятий по пресечению коррупции", которые проводятся Главным управлением собственной безопасности (ГУСБ) МЧС России. Злоупотребление могло быть связано с госконтрактом. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что также был задержан его заместитель полковник Алексей Власов.

"Генерал на работе, управление работает в штатном режиме… Никто из заместителей не задержан, Власов в том числе, он в ученическом отпуске находится", — сказала собеседница агентства.

Игорь Качев возглавляет саратовский главк МЧС больше пяти лет. В пожарной службе он с 1991 года, награжден множеством ведомственных наград. Полковник Власов занимает должность заместителя начальника ГУМЧС — начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ с декабря 2015 года. Как говорится в биографии на сайте главка, сейчас Власов является слушателем факультета руководящих кадров Академии государственной противопожарной службы МЧС России.