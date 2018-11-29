СК возбудил дело после смерти беременной женщины в омской больнице

НОВОСИБИРСК, 29 ноя — РИА Новости. Следователи СК в Омске после проверки возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности беременной 25-летней женщине в одной из местных больниц, сообщает в четверг СУСК по региону.

"По сообщению из СМИ о смерти молодой женщины в медицинском учреждении проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, 23 октября 2018 года в областном бюджетном учреждении здравоохранения "Гинекологическая больница" из-за плохо оказанной медпомощи скончалась находившаяся на девятой неделе беременности 25-летняя женщина, проходившая лечение по поводу угрозы выкидыша.

Ранее в минздраве Омской области РИА Новости сообщали, что пациентка 23 октября по скорой помощи поступила в больницу с жалобами на боли внизу живота, тошноту и рвоту. В приемном отделении ее осмотрел дежурный акушер-гинеколог, обследовал и назначил лечение. Вечером во время обхода она была в палате в удовлетворительном состоянии, однако спустя 25 минут одна из пациенток обнаружила женщину в туалете без сознания.

По данным облминздрава, в течение последующих пяти минут женщину доставили в реанимацию с клиникой острой легочно-сердечной недостаточности и обеспечили аппаратом искусственной вентиляции легких, однако, несмотря на проводимые мероприятия, она скончалась. Патологоанатом выявил массивную тромбоэмболию легочного ствола и его разветвлений, что и послужило причиной смерти.