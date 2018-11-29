Россельхознадзор выявил нелегальные поставки в Россию украинской продукции

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор выявил нелегальную схему поставок в Россию из Сербии белково-жирового (сыроподобного) продукта украинского происхождения, сообщает служба.

В ходе проведения проверочных мероприятий Россельхознадзор установил факт реализации сербским предприятием украинской продукции. Так, с января по июль 2018 года на территорию РФ ввезено 3,815 тысячи тонн белково-жирового продукта сербской фирмы Sremska Mlekara Doo, а страной происхождения данного продукта в таможенной декларации заявлена Сербия.

Вместе с тем, по имеющейся у ведомства информации, в тот же промежуток времени из Украины на территорию Сербии осуществлялся экспорт белково-жирового продукта. Адрес получателя продукции совпадает с адресом сербской компании – Sremska Mlekara Doo Sremska Mitrovica, Сербия. Из сравнительного анализа поставок следует, что белково-жировой продукт, поставлявшийся из Сербии в РФ с предприятия Sremska Mlekara Doo, имеет украинское происхождение.

"Учитывая выявление нелегальной схемы поставок белково-жирового продукта, есть все основания полагать, что похожим образом на территорию России через Сербию может осуществляться ввоз "санкционной" продукции украинского происхождения… В случае подтверждения нелегальной схемы поставок "санкционной" продукции из Сербии, Россельхознадзором будут приняты соответствующие меры", — говорится в сообщении.

Для пресечения ввоза в РФ запрещенной продукции Россельхознадзор направил соответствующие запросы в ветеринарную службу Сербии, а также в ФТС России для проведения проверки по указанному факту.