В Москве локализовали пожар на территории Успенской церкви

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пожар на территории храма Успения пресвятой Богородицы в Троице-Лыково на северо-западе Москвы удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось о возгорании в отдельной постройки на территории храма на Одинцовской улице, 24.

"Пожар локализован, информация о пострадавших уточняется", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, борьбу с огнем в настоящее время ведут три пожарных расчета. Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.