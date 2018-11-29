Мужчину, оказавшегося под завалами на шахте в Якутии, нашли мертвым

ЯКУТСК, 29 ноя – РИА Новости. Мужчина, оказавшийся под завалами на шахте "Денисовская" в Якутии, найден мертвым, решаются вопросы оказания помощи его семье, сообщили РИА Новости в штабе ЧС на шахте.

В среду в пресс-службе МЧС сообщили РИА Новости, что обрушение горной породы произошло на шахте "Денисовская" в Якутии, под завалами находился один человек. Шахта принадлежит ОАО УК "Нерюнгри Уголь" ("Колмар").

По данным МЧС, глубина шахты — 230 метров. На место ЧП были направлены два отделения горноспасателей.

В четверг горноспасателям удалось добраться до шахтера.

"Случай смертельный. Тело шахтера обнаружено в 70 километрах от поверхности земли. Мужчина – местный, родом из Нерюнгри. У него двое детей. Вопросы оказания материальной помощи семье погибшего решаются", — рассказали РИА Новости в штабе ЧС.

Ранее сообщалось, что режим ЧС на шахте "Денисовская" в Нерюнгринском районе Якутии будет действовать до полной ликвидации аварии.