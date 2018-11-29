В Приморье проверяют птицефабрику, где сняли на видео выброс мертвых кур

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Природоохранная прокуратура Владивостока проводит проверку по падежу птицы на птицефабрике в городе Артем, где, по сообщениям местных жителей, на улицу массово выбрасывают мертвых кур.

В местных Instagram-каналах опубликовано видео с места выброса мертвой птицы. На кадрах видно, как сотни тушек лежат у дороги, а по ним ходят живые цыплята-бройлеры. Администрации пабликов со ссылкой на авторов видео сообщают, что снято оно на птицефабрике в Артеме.

"Природоохранная прокуратура проводит проверку. Уже внесено представление об устранении нарушений закона. Проверочные действия продолжаются, они завершатся в декабре. Проводится экспертиза объектов, которые были закопаны, на наличие или отсутствие заболеваний, устанавливается причина падежа птицы", — сказал РИА Новости представитель Владивостокской природоохранной прокуратуры Александр Герасимов.

По его словам, "уже установлено, что нарушены ветеринарные нормы".

"Проводить захоронение птицы таким образом недопустимо, за исключением ряда случаев, и это – не такой исключительный случай. Проводятся дополнительные исследования – пробы направлены в лаборатории в центральной части страны", — добавил собеседник.

Он отметил, что предприятие работает, так как еще не окончено проведение экспертизы.

В приемной птицефабрики РИА Новости сообщили, что в ближайшее время подготовят комментарий по этому вопросу.