Режим ЧС на шахте в Якутии будет действовать до полной ликвидации аварии

ЯКУТСК, 29 ноя – РИА Новости. Режим ЧС на шахте "Денисовская" в Нерюнгринском районе Якутии будет действовать до полной ликвидации аварии, ведутся поиски одного шахтера под завалами, сообщил РИА Новости диспетчер оперативного штаба ЧС на шахте "УК Нерюнгри Уголь".

По информации ГУМЧС России по Якутии, в среду ночью в шахте "Денисовская" в поселке Серебряный Бор произошло обрушение горной породы. Под завалами находится один человек на глубине 230 метров. Работа шахты не останавливалась. Семь человек устанавливают стойки и перекрытия, чтобы подобраться к завалам и провести работы по его разборке. В ликвидации аварии задействовано 15 человек и две единицы техники. На территории шахты объявлен режим ЧС.

"Режим чрезвычайной ситуации на шахте будет действовать до полной ликвидации аварии. Шахтера, оставшегося под завалами, еще не обнаружили. Причины ЧП устанавливаются", — рассказал диспетчер.

Ранее сообщалось, что прокуратура города Нерюнгри организовала проверку по факту обвала шахты ГОК "Денисовская".