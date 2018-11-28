Участнику банды Басаева предъявили обвинения в терроризме и убийствах

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Следствие предъявило обвинения в терроризме и убийствах боевику из группировки Шамиля Басаева, участвовавшему 23 года назад в теракте в городе Буденновск, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ранее ФСБ сообщила о задержании 19 ноября в Москве гражданина России Черхигова Хазвахи Шамшиденовича, участвовавшего в составе банды Шамиля Басаева в захвате заложников в ходе нападения на город Буденновск. Следствие базируется на показаниях свидетелей, подтвердивших, что Черхигов участвовал в теракте. На момент нападения на Буденновск ему было 17 лет.

Как сообщила Петренко, в результате проведенных следственных действий получены "неопровержимые доказательства его участия в совершенном в 1995 году нападении в составе банды Басаева на город Буденновск".

"С учетом наличия достаточных данных указанному члену банды предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях), ч. 3 ст. 205 УК РФ (терроризм), пп. "в", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), пп. "д", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух и более лиц в связи с выполнением ими своего служебного долга, а также с целью воспрепятствования законной деятельности указанных должностных лиц), ч. 2 ст. 126.1 УК РСФСР (захват и удержание лиц в качестве заложников)", — сказала она.

Теракт в Буденновске (Ставропольский край) стал одним из крупнейших в постсоветской истории России. В июне 1995 года более 160 вооруженных боевиков под руководством Шамиля Басаева атаковали этот город с 60-тысячным населением, взяв в заложники 1,5 тысячи человек, убив 129 и ранив 415.

В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а боевикам дали возможность уйти в Чечню. Впоследствии, в 2006 году, Басаев был ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии. Несколько десятков участников нападения за прошедшие годы были осуждены к длительным срокам заключения, 18 уничтожены.