Участнику банды Басаева предъявили обвинения в терроризме и убийствах

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Следствие предъявило обвинения в терроризме и убийствах боевику из группировки Шамиля Басаева, участвовавшему 23 года назад в теракте в городе Буденновск, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Как сообщила Петренко, в результате проведенных следственных действий получены "неопровержимые доказательства его участия в совершенном в 1995 году нападении в составе банды Басаева на город Буденновск".
"С учетом наличия достаточных данных указанному члену банды предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях), ч. 3 ст. 205 УК РФ (терроризм), пп. "в", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), пп. "д", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух и более лиц в связи с выполнением ими своего служебного долга, а также с целью воспрепятствования законной деятельности указанных должностных лиц), ч. 2 ст. 126.1 УК РСФСР (захват и удержание лиц в качестве заложников)", — сказала она.
В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а боевикам дали возможность уйти в Чечню. Впоследствии, в 2006 году, Басаев был ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии. Несколько десятков участников нападения за прошедшие годы были осуждены к длительным срокам заключения, 18 уничтожены.