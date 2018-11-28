В Крыму арестовали всех моряков с задержанных украинских кораблей

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал еще девять украинских военнослужащих, задержанных при нарушении российской госграницы, сообщил РИА Новости представитель суда.

Это сотрудник СБУ Андрей Драч, командир бронекатера "Никополь" Богдан Небылица, командир буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, Владимир Лисовый, Вячеслав Зинченко, Юрий Безъязычный, Денис Гриценко, Андрей Шевченко и Евгений Семидоцкий.

"Мера пресечения — заключение под стражу до 25 января 2019 года", — сказал представитель суда.

Таким образом, рассмотрение вопроса о мере пресечения для задержанных моряков завершилось.

Ранее симферопольский суд арестовал 12 украинских моряков, в том числе командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, а керченский — троих получивших ранения при задержании, в том числе сотрудника СБУ Василия Сороку.

Провокация в Черном море

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию, направляясь к Керченскому проливу, и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских катеров и кораблей.

Российские пограничники задержали все три корабля. При этом им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили ранения, им оказали медицинскую помощь.

На борту кораблей оказалось 24 украинских военных, в том числе cотрудники СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации. Всех их обвиняют в нарушении государственной границы.

Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией, которой Петр Порошенко воспользовался как предлогом для введения на Украине чрезвычайного положения в преддверии президентских выборов.

При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.