В Крыму арестовали всех моряков с задержанных украинских кораблей

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал еще девять украинских военнослужащих, задержанных при нарушении российской госграницы, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Мера пресечения — заключение под стражу до 25 января 2019 года", — сказал представитель суда.
Таким образом, рассмотрение вопроса о мере пресечения для задержанных моряков завершилось.
Ранее симферопольский суд арестовал 12 украинских моряков, в том числе командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, а керченский — троих получивших ранения при задержании, в том числе сотрудника СБУ Василия Сороку.
Провокация в Черном море
Российские пограничники задержали все три корабля. При этом им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили ранения, им оказали медицинскую помощь.
На борту кораблей оказалось 24 украинских военных, в том числе cотрудники СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации. Всех их обвиняют в нарушении государственной границы.
Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией, которой Петр Порошенко воспользовался как предлогом для введения на Украине чрезвычайного положения в преддверии президентских выборов.
При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.