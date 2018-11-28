Канатную дорогу в Москве остановили из-за кибератаки

Канатная дорога, соединяющая Воробьевы горы, стадион Лужники и улицу Косыгина в Москве. Архивное фото

Канатная дорога, соединяющая Воробьевы горы, стадион Лужники и улицу Косыгина в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Перевозка пассажиров приостановлена на Московской канатной дороге в среду из-за кибератаки на компьютерные серверы, за дальнейшим графиком работы канатки можно следить на ее сайте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской канатной дороги (МКД).

Мэр столицы Сергей Собянин открыл Московскую канатную дорогу от Воробьевых гор до Лужников в понедельник.

"Сегодня в 14 часов мск компьютерные серверы Московской канатной дороги подверглись несанкционированной кибератаке. Сотрудники МКД, обнаружив это, приостановили движение дороги, после чего оперативно высадили всех пассажиров на станциях назначения, для обеспечения максимальной безопасности пассажиров", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что из-за инцидента МКД вынуждена была прекратить перевозку пассажиров.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства. О дальнейшем графике работы следите на сайте srkvg.ru", — заключили в МКД.