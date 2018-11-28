Владелица машины, на крыше которой пел Хаски, попросила не возбуждать дело

КРАСНОДАР, 28 ноя — РИА Новости. Владелица автомобиля, на крыше которого рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) пел в Краснодаре перед поклонниками, написала в полицию заявление, в котором попросила не возбуждать против артиста уголовное дело, сообщил адвокат Алексей Аванесян.

На прошлой неделе Хаски задержали в Краснодаре во время выступления на улице перед клубом, когда он начал читать свой трек, забравшись на припаркованную машину. В отношении рэпера составили три административных протокола, в итоге суд назначил ему 12 суток за мелкое хулиганство и трое суток — за отказ от медицинского освидетельствования. По статье об организации массового пребывания граждан в общественных местах рэпер был оправдан.

В понедельник его адвокат Алексей Аванесян сообщил, что суд удовлетворил заявление защитников артиста и прекратил исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток. Как пояснил адвокат РИА Новости, суд посчитал, что для наказания достаточного тех трех суток, которые Хаски уже провел под арестом.

Кроме того, сообщалось, что краснодарские правоохранители организовали проверку в связи с повреждением автомобиля, на котором рэпер решил спеть, рассматривался вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. Во вторник стало известно, что краснодарский ресторатор в полном объёме компенсировал владелице повреждённого автомобиля материальный и моральный вред, который был нанесен рэпером.

"Владелица автомобиля, на крыше которого репер Хаски исполнил в Краснодаре свою песню "Ай", просит полицию не возбуждать уголовное дело по статье 167 УК РФ в отношении артиста, так как материальный и моральный вред ей компенсирован в полном объёме", — сообщил в своём Facebook адвокат.

"Заявление в полицию (с просьбой не возбуждать дело – ред.) она уже написала, и оно уже в полиции", — уточнил он РИА Новости по телефону.

Несмотря на прекращение исполнения наказания Хаски, его виновность в мелком хулиганстве не поставлена под сомнение. Апелляционная жалоба на это решение еще будет рассматриваться в краевом суде. Также адвокаты обжаловали постановление мирового судьи, которым рэпер был признан виновным в отказе от прохождения медосвидетельствования. Второй адвокат рэпера Наталья Жданович ранее поясняла РИА Новости, что оно обжаловано в связи с тем, что, по мнению защитников, дело было рассмотрено с нарушением территориальной подсудности.