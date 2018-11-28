В Крыму арестовали командира украинского буксира "Яны Капу"

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца командира буксира "Яны Капу" Олега Мельничука, задержанного при нарушении госграницы РФ в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Следствие ранее просило суд арестовать Мельничука до 25 января 2019 года.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2019 года", — сказал судья Михаил Белоусов.
Сам Мельничук заявил в суде, что маневрировал для избежания столкновения с российским судном.
"Я не являюсь преступником и не согласен с мерой пресечения. По поводу моего маневрирования — я хотел избежать удара с российским судном, спасти свой экипаж и избежать перевертывания судна", — сказал Мельничук в суде.
Среди 24 задержанных военнослужащих Украины были два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. Сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока также ранее были арестованы на два месяца. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.