В Крыму арестовали командира украинского буксира "Яны Капу"

Наручники на руках одного из задержанных моряков в суде Симферополя. 28 ноября 2018

Наручники на руках одного из задержанных моряков в суде Симферополя. 28 ноября 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца командира буксира "Яны Капу" Олега Мельничука, задержанного при нарушении госграницы РФ в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд в Симферополе в среду избирает меру пресечения для девяти из 24 задержанных украинских моряков, которые на трех кораблях нарушили границы РФ 25 ноября. Суд во вторник уже арестовал на два месяца командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, в среду также был арестован на два месяца командир бронекатера "Никополь" Богдан Небылица.

Следствие ранее просило суд арестовать Мельничука до 25 января 2019 года.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2019 года", — сказал судья Михаил Белоусов.

Сам Мельничук заявил в суде, что маневрировал для избежания столкновения с российским судном.

"Я не являюсь преступником и не согласен с мерой пресечения. По поводу моего маневрирования — я хотел избежать удара с российским судном, спасти свой экипаж и избежать перевертывания судна", — сказал Мельничук в суде.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщила ФСБ РФ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Среди 24 задержанных военнослужащих Украины были два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. Сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока также ранее были арестованы на два месяца. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.