Главе реабилитационного центра, где лечили Марьянова, предъявлено обвинение

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Директору реабилитационного центра "Феникс", где лечили актера Дмитрия Марьянова, предъявлено обвинение в оказании медицинских услуг без лицензии, сообщается на сайте СК РФ.

Марьянов скончался в октябре 2017 года на 48-м году жизни, предположительно из-за оторвавшегося тромба. По словам друзей актера, он потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны.

"Директору реабилитационного центра "Феникс" предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а именно незаконном оказании медицинских услуг, не имея на то законных оснований и лицензии, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 6- 15 октября 2017 года актер находился в реабилитационном центре, где ему вводили внутримышечно медпрепараты, не выясняя наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний, несмотря на то, что данные препараты назначаются врачом и продаются по рецепту.

Кроме этого, несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие и показания для срочной госпитализации, в центре продолжительное время не вызывали скорую помощь, чем лишили его своевременной и квалифицированной помощи, отмечается в сообщении.