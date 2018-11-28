В Якутске при тушении пожара в жилом доме нашли тела четырех мужчин

ЯКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту обнаружения при тушении пожара в жилом доме в Якутске тел четырех мужчин, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по республике Надежда Дворецкая.

В Якутске устанавливаются обстоятельства гибели четырех человек, тела которых нашли при тушении пожара в жилом доме.

"Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел четырех мужчин при тушении пожара в жилом доме, расположенном на улице Пионерской в городе Якутске", — рассказала Дворецкая.

По ее словам, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством старшего следователя СК РФ. Проводится осмотр места трагедии, а также иные неотложные проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение.

"Огнем повреждена квартира на первом этаже. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров, в настоящее время пожар ликвидирован. Есть пострадавшие. Причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара задействовано от МЧС России 45 человек и десять единиц техники. Ранее эвакуированные десять жильцов вернулись в свои квартиры", — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Якутии.