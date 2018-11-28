В СК опровергли слухи, что "краснодарский каннибал" оказался на свободе

КРАСНОДАР, 28 ноя — РИА Новости. Информация о том, что "краснодарский каннибал" Дмитрий Бакшеев на свободе, оказалась ложной. Он находится в учреждении закрытого типа, сообщили РИА Новости в краевом Следственном управлении СК.

Как писали СМИ, обвиняемый в убийстве Бакшеев болен туберкулезом и не может находиться в СИЗО, поэтому он ожидает суда в специальном медучреждении.

Один из краснодарских адвокатов, в свою очередь, рассказал журналистам, что якобы несколько человек видели Бакшеева в Краснодаре. По их словам, он искал работу и говорил, что имеет право по выходным покидать больницу, так как признан невменяемым.

Дело "краснодарских каннибалов"

В сентябре 2017 года Дмитрий и Наталья Бакшеевы выпивали на заброшенной территории в Краснодаре с новой знакомой. По версии следователей, между женщинами возник конфликт, и Бакшеева уговорила мужа убить соперницу. Как считает обвинение, он находился под психологическим влиянием своей супруги, поэтому убил женщину, расчленил ее, некоторые фрагменты тела оставил на месте, а что-то отнес домой. Затем Бакшеев сфотографировался с останками жертвы на свой телефон, который спустя несколько дней случайно нашли рабочие. Они сообщили о находке в полицию.

При обыске в общежитии авиаучилища, где жили Бакшеевы, следователи обнаружили фрагменты человеческого тела в солевом растворе, на кухне — замороженное мясо неизвестного происхождения. Генетическая экспертиза подтвердила, что останки принадлежат убитой женщине.

В этом году Прикубанский суд Краснодара начал рассматривать дело Натальи Бакшеевой, ее обвиняют в подстрекательстве к убийству. Слушание проходит в закрытом режиме.