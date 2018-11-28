На востоке Москвы мужчина обстрелял автобус

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Житель Москвы обстрелял из пневматического оружия стекла автобуса, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам начальник пресс-службы управления МВД по Москве Юрий Титов.

"В полицию обратился 54-летний мужчина, работающий водителем рейсового автобуса. Он рассказал, что, когда он остановился на остановке общественного транспорта на Святоозерской улице, к нему подошел пассажир и сказал, что неизвестный с улицы несколько раз выстрелил по боковым стеклам автобуса", — сказал представитель МВД.

Титов добавил, что полицейские установили, что молодой человек из хулиганских побуждений совершил три выстрела из пистолета в стекла автобуса. Пистолет был изъят.

"По данному факту дознанием ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "хулиганство". Подозреваемый задержан", — заявил собеседник.