Ни один звонок о минировании торговых центров в Москве не подтвердился

Торговый центр Цветной в Москве во время эвакуации посетителей

Торговый центр Цветной в Москве во время эвакуации посетителей

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Все анонимные звонки о "минировании" крупных торговых центров в Москве оказались ложными, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МВД.

"По всем поступившим информациям проведены проверки, никаких опасных предметов не обнаружено", — сказал собеседник агентства.

По данным представителей экстренных служб столицы, из 14 торговых центров и Киевского вокзала были эвакуированы около 4,5 тысячи человек. Звонили, предварительно, из-за границы, откуда именно – устанавливается.

Последняя волна телефонного терроризма в России пришлась на осень 2017 года. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.