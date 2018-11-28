Защита объяснила, почему Шакро Молодой в суде разгадывал кроссворды

Участники преступной группировки, организатором которой является Захарий Калашов (Шакро Молодой), обвиняемый в вымогательстве в особо крупном размере . Архивное фото

Участники преступной группировки, организатором которой является Захарий Калашов (Шакро Молодой), обвиняемый в вымогательстве в особо крупном размере . Архивное фото

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Захарий Калашов, известный как криминальный авторитет Шакро Молодой, ожидал, что Мосгорсуд оставит ему приговор без изменения, потому и разгадывал в суде кроссворды, заявил РИА Новости его адвокат Тенгиз Папаскуа.

Апелляционная инстанция сегодня утвердила так называемому "вору в законе" срок в девять лет десять месяцев колонии строгого режима по громкому делу о вымогательстве.

"Он [Калашов] мудрый человек и философски воспринял решение апелляционной инстанции", — сказал Папаскуа, отметив, что Шакро на оглашении разгадывал кроссворды, потому что "догадывался, какое будет решение".

По словам Папаскуа, защита, возможно, "будет добиваться справедливости" и в Европейском суде по правам человека.

Мириться с решением Мосгорсуда не намерен и адвокат Андрея Кочуйкова, известного как ближайший сподручный Шакро Итальянец, Константин Трапаидзе.

"Будем бороться… После кассационной инстанции, которая просто пройдёт… Надеюсь у судей Верховного суда РФ хватит самостоятельности и квалификации", — сказал Трапаидзе агентству.

Калашов приговорен к девяти годам десяти месяцам колонии строгого режима, его ближайший соратник Кочуйков отправлен в колонию на восемь лет и десять месяцев, остальным фигурантам назначены сроки от семи до девяти лет колонии. Вместе с Калашовым и Кочуйковым по делу проходят 12 человек.

Калашов, Кочуйков и ряд других представителей криминального мира и силовиков стали фигурантами одного из самых громких процессов о коррупции в России. Суть предъявленных обвинений, по ряду которых уже вынесены приговоры, в том, что высокопоставленные офицеры СК РФ за взятку согласились смягчить обвинения и выпустить из-под стражи Кочуйкова, арестованного после перестрелки у одного из московских ресторанов.