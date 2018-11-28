Источник сообщил о задержании замглавы саратовского главка МЧС

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Заместитель начальника саратовского главка МЧС полковник Алексей Власов задержан вместе со своим начальником по подозрению в коррупции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Заместитель задержан — Алексей Власов", — сказал собеседник агентства.
Полковник Власов в главке курирует противопожарную службу. На должность заместителя начальника ГУМЧС — начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ он был назначен в декабре 2015 года.
Как говорится в биографии на сайте главка, сейчас он является слушателем факультета руководящих кадров Академии государственной противопожарной службы МЧС России.