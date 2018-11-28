Звонки о "минировании" торговых центров в Москве поступили из-за рубежа

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Все анонимные звонки о "минировании" крупных торговых центров в Москве, из-за которых уже эвакуировали около 4,5 тысячи человек, идут из-за границы. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

"Откуда именно идут звонки, выясняется", — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в столице эвакуировали посетителей и персонал 12 крупных торговых центров.

Речь шла о комплексах "Город", "Горбушкин двор", "Вива", "Атриум", "Звездочка", "Цветной", "Электроника на Пресне", "Звезда", "Капитолий", "Гагаринский", "Мегаполис" и "Хорошо".

Также сообщалось о том, что людей выводят с территории Киевского вокзала, но в РЖД эту информацию опровергли.

Сейчас здания оцеплены, кинологи проверяют помещения.

Последняя волна телефонного терроризма в России пришлась на осень прошлого года. Тогда было эвакуировано около 350 тысяч человек из тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.