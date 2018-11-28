Суд приступил к рассмотрению дела о госизмене экс-участкового полиции

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд начал по существу слушать уголовное дело в отношении бывшего участкового полиции Алексея Житнюка, обвиняемого в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде.

"Во вторник было первое заседание. Дело слушается по существу", — сказал представитель суда. Поскольку дело имеет гриф "совершенно секретно", процесс идет в закрытом от прессы и слушателей режиме. И дополнительная информация в суде не сообщается.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Житнюк имеет звание старшего лейтенанта полиции и работал участковым в столичном районе "Северное Медведково". Также источник сообщал, что Житнюк содержался в СИЗО "Лефортово" и долгое время содержался в одной камере с бывшим генералом СК Денисом Никандровым, осужденным за взятку.