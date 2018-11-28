Суд приступил к рассмотрению дела о госизмене экс-участкового полиции

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд начал по существу слушать уголовное дело в отношении бывшего участкового полиции Алексея Житнюка, обвиняемого в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Житнюк имеет звание старшего лейтенанта полиции и работал участковым в столичном районе "Северное Медведково". Также источник сообщал, что Житнюк содержался в СИЗО "Лефортово" и долгое время содержался в одной камере с бывшим генералом СК Денисом Никандровым, осужденным за взятку.