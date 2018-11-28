В Керчи арестовали сотрудника СБУ, задержанного на корабле ВМС Украины

Один из задержанных моряков с корабля ВМС Украины у Киевского районного суда Симферополя

Один из задержанных моряков с корабля ВМС Украины у Киевского районного суда Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Один из двух сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые, по данным ЦОС ФСБ, координировали действия кораблей украинских ВМС в Керченском проливе, был арестован накануне Керченским горсудом, избрание меры пресечения второму пройдет сегодня в Симферополе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах полуострова.

Керченский городской суд во вторник вечером арестовал на два месяца трёх украинских моряков, раненных при нарушении границы России в Керченском проливе, сообщала пресс-служба суда.

По данным источника, это Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, а также сотрудник службы безопасности Украины Василий Сорока. Второй задержанный сотрудник СБУ Андрей Драч будет доставлен в суд в Симферополе в среду днем, где ему и восьми морякам из Украины изберут меру пресечения, уточнил источник.

Во вторник Киевский районный суд Симферополя арестовал 12 из 24 задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а Керченский городской суд – еще трех человек, получивших ранения и задержанных российскими пограничниками. Все арестованы на срок до 25 января.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов. Комментируя возможный ввод военного положения на Украине, он заявил, что Киев пытается "вырулить" из ситуации, которая воспринимается населением все более негативно.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.