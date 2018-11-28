Начальника саратовского главка МЧС задержали за коррупцию

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Начальника Главного управления МЧС по Саратовской области Игоря Качева задержали за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Задержание провели сотрудники Главного управления собственной безопасности МЧС в рамках мероприятий по пресечению коррупции, уточнил собеседник агентства. Факт злоупотребления полномочиями по госконтрактам подтвердился в ходе совместных проверок ГУСБ МЧС и УФСБ по Саратовской области.

Ранее о задержании Качева сообщил депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, однако до последнего времени официального подтверждения этой информации не было. Пресс-служба регионального главка МЧС не комментировала это сообщение, а в УФСБ его не стали ни подтверждать, ни опровергать.

Игорь Качев возглавляет саратовский главк МЧС больше пяти лет. В пожарной службе он с 1991 года, награжден множеством ведомственных наград.