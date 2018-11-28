В Москве двенадцать торговых центров эвакуировали после анонимных звонков

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Посетителей и персонал двенадцати крупных торговых центров в Москве эвакуировали после анонимных звонков о минировании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Здания оцеплены, кинологи проверяют помещения.
Всего из торговых центров эвакуировали 3,75 тысячи человек, из них полторы тысячи — из ТЦ "Гагаринский".
Собеседник агентства добавил, что посетителей и сотрудников вывели также из Киевского вокзала. Позднее в РЖД эту информацию опровергли. Отмечается, что вокзал работает в штатном режиме.