В Москве двенадцать торговых центров эвакуировали после анонимных звонков

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Посетителей и персонал двенадцати крупных торговых центров в Москве эвакуировали после анонимных звонков о минировании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Эвакуация проводится из торговых центров "Город", "Горбушкин двор", "Вива", "Атриум", "Звездочка", "Цветной", "Электроника на Пресне", "Звезда", "Капитолий", "Гагаринский", "Мегаполис" и "Хорошо", — сказал собеседник агентства.

Здания оцеплены, кинологи проверяют помещения.

Всего из торговых центров эвакуировали 3,75 тысячи человек, из них полторы тысячи — из ТЦ "Гагаринский".

Собеседник агентства добавил, что посетителей и сотрудников вывели также из Киевского вокзала. Позднее в РЖД эту информацию опровергли. Отмечается, что вокзал работает в штатном режиме.