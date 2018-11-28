Звонки о "минировании" поступили, как минимум, в семь московских ТЦ

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Анонимные звонки о "минировании" поступили, как минимум, в семь ТЦ Москвы, проводится эвакуация, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Некоторое время назад сообщалось о семи торговых центрах Москвы, сейчас эта цифра выросла, точное число торговых центров, куда поступили звонки, пока уточняется", — пояснил источник.

Он уточнил, что здания оцеплены, проводится проверка с привлечением кинологов.

Последняя волна телефонного терроризма в России пришлась на осень 2017 года. Всего было эвакуировано около 350 тысяч человек из тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.