Три фигуранта дела о пожаре в "Зимней вишне" обжаловали продление ареста

КЕМЕРОВО, 28 ноя — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово принял апелляционные жалобы от трёх фигурантов уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" на продление ареста до 25 марта 2019 года, сообщили РИА Новости в среду в райсуде.

По данным инстанции, речь идёт о бывшем гендиректоре компании-арендатора сгоревшего торгового центра Надежде Судденок, экс-гендиректоре Кемеровского кондитерского комбината, которому принадлежала основная часть здания "Зимней вишни", Юлии Богдановой и бывшем начальнике отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григории Терентьеве.

"Поступили апелляционные жалобы адвокатов в защиту интересов обвиняемых Богдановой, Судденок и Терентьева на постановления Центрального райсуда о продлении им срока содержания под стражей до 25 марта", — сказал собеседник агентства.

Представитель суда уточнил, что дата рассмотрения поступивших материалов пока не назначена.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта и унёс жизни 60 человек. Ранее в суде представитель СК заявил, что срок предварительного следствия по этому делу продлён до 1 года, то есть до 25 марта 2019 года.

В настоящее время в рамках уголовного дела по факту ЧП арестованы 15 человек. Среди обвиняемых — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.