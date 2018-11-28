СК назвал основную версию пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин"

Ледокол Виктор Черномырдин на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге после пожара

Ледокол Виктор Черномырдин на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге после пожара

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Пожар на ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге начался из-за несоблюдения правил безопасности при проведении строительных работ, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК.

Возбуждено уголовное дело, идет расследование.

О пожаре стало известно накануне в 19:00. Горели третья и четвертая палубы строящегося дизель-электрического ледокола. Площадь составляла 300 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось в 21:10, еще через час его полностью ликвидировали.

Пострадали двое. Одного из них — сотрудника подрядной организации — доставили в больницу с ожогами. Его состояние оценивается как тяжелое.

Из-за ЧП на судне обгорели кабели, оборудование и обшивка технических помещений. Ущерб составил более полутора миллионов рублей.