В Приморье уничтожили 1,2 тонны санкционной минеолы из Испании

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя — РИА Новости. Сотрудники Россельхознадзора в Приморье выявили и уничтожили 1,2 тонны попадающей под продуктовое эмбарго минеолы из Испании, сообщает управление ведомства по Приморскому краю и Сахалинской области.

"В рамках межведомственного взаимодействия должностными лицами управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области совместно с сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Уссурийск, Уссурийской таможни и Приморской транспортной прокуратуры при досмотре склада в городе Уссурийске Приморского края выявлена партия санкционной продукции — минеола свежая общим весом 1,2 тонны производства Испании", — говорится в сообщении.

В соответствии с законом, запрещенные фрукты изъяли из оборота и уничтожили под контролем должностных лиц управления Россельхознадзора на полигоне по уничтожению твердых бытовых отходов в Уссурийске.

Минеола является гибридом определенных сортов мандарина и грейпфрута.

РФ в августе 2014 года ввела эмбарго на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.