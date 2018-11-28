Суд взял под стражу 12 задержанных украинских моряков

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя отправил под арест до 25 января 2019 года 12 из 24 украинских моряков, которые были задержаны при нарушении российской границы в Керченском проливе, об этом РИА Новости заявил представитель суда.

По данным адвокатов, украинские моряки будут находиться в СИЗО Симферополя.

Рассмотрение материалов дела судьями началось около 15.00 мск, при этом заседания проходили параллельно в трех залах.

Дела остальных задержанных суд рассмотрит в среду.

Провокация в Керченском проливе

Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу России, нарушив при этом 19 и 21 статьи Конвенции ООН по морскому праву.

Корабли зашли во временно закрытую российскую акваторию и в течение нескольких часов выполняли опасные маневры, при этом не реагируя на требования российских пограничников.

В результате против нарушителей было применено оружие. Все три корабля были задержаны примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

В ходе инцидента трое украинских моряков получили легкие ранения, им была оказана медицинская помощь, угрозы их жизни на данный момент нет.

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. В понедельник Россия предложила обсудить сложившуюся ситуацию в Азовском море на Совете Безопасности ООН, однако вопрос был заблокирован.

Киев в свою очередь ввел в стране военное положение до 28 декабря, при этом Вооруженные силы и СБУ были приведены в полную боевую готовность.

Ситуация в Азовском море

Обстановка в Азовском море осложнилась в конце марта, когда украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд". После этого Россия усилила меры безопасности, в частности — ужесточила досмотр судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив.

Киев постоянно жалуется на эти проверки, а также обвиняет Россию в препятствовании судоходству в Азовском море. Москва, со своей стороны, отмечала, что осмотры проводятся в соответствии с международным морским правом и что судовладельцы претензий по этому поводу не высказывали.

Позже Украина заявила о намерении усилить присутствие в регионе: уже сообщалось о переброске войск к Приазовью и планах создать там военно-морскую базу до конца года.