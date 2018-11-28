У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщили в среду РИА Новости в Сахалинском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали в 01.34 среды (17.34 вторника мск) у Курил. Эпицентр подземных толчков располагался в Охотском море в точке с координатами 48,2 градуса северной широты и 155,4 восточной долготы. Это в 145 километрах юго-восточнее необитаемого острова Онекотана. Очаг находился на глубине 20 километров", — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По словам собеседницы агентства, подземные толчки жители островов не ощутили.