Появилось видео пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Телеканал НТВ опубликовал кадры пожара на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге.

Возгорание сняли на видео очевидцы происшествия. На записи видны густые клубы дыма над палубами судна.

Ранее стало известно, что на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге произошло возгорание на дизель-электрическом ледоколе. Задымление обнаружили на третьей палубе, однако потом огонь распространился и на вторую палубу.

В результате происшествия пострадали два человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В 22:15 удалось потушить пожар. Ликвидацией возгорания на 300 квадратных метрах занимались более ста человек и 15 единиц техники.