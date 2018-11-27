На горящем в Петербурге ледоколе нет системы пожаротушения

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Строящийся на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге ледокол "Виктор Черномырдин" на момент возгорания не был оборудован системой пожаротушения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"На нем (ледоколе) пока нет ни одной системы пожаротушения", — сказал собеседник агентства.

Возгорание произошло на строящемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. При пожаре пострадал рабочий, у него ожоги рук. Возгорание происходит на второй и третьей палубах судна. Сложность пожара повышена до 3 уровня.