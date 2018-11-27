НАЛЬЧИК, 27 ноя – РИА Новости. Движение на участке федеральной автодороги в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, ведущей в Приэльбрусье, закрыто после ДТП, в котором погибли шесть человек, организован объезд, сообщает Упрдор "Кавказ".

Ранее региональное МВД сообщило, что около 17.00 мск во вторник на федеральной автодороге Прохладный-Баксан-Эльбрус произошло столкновение двух автомашин. По предварительным данным, водитель автомашины Mercedes, совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Skoda. В результате ДТП водители обеих автомашин, а также четыре пассажира Mercedes от полученных телесных повреждений скончались на месте столкновения.

"Из-за ДТП на участке автомобильной дороги А-158 Прохладный-Баксан-Эльбрус закрыто движение автотранспорта. Объезд организован через селение Исламей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы, представители Росавтодора в КБР, специалисты подрядной организации.