ФСБ рассказала о вооружении, которое было на задержанных украинских судах

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Несколько гранатометов, танковые и крупнокалиберные пулеметы, автоматы, пистолеты, гранаты и боеприпасы к огнестрельному оружию находились на задержанных военных судах ВМС Украины, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России, поступившем в РИА Новости.

"На задержанных военных судах ВМС Украины находились следующие виды вооружения и боеприпасов: 30 мм пушка – 4 единицы, автоматический гранатомет АГС —17 – 4 единицы, пулемет "ДШК" (Дягтерева-Шпагина крупнокалиберный — ред.) 12,7 мм — 2 единицы, пулемет ПКТ (пулемет Калашникова танковый — ред.) 7,62мм – 4 единицы, автомат АК-47 5,45мм – 13 единиц, пистолет ПМ 9мм – 4 единицы, травматический пистолет 9 мм – 1 единица, сигнальный пистолет ПС – 1 единица, осколочно-фугасный снаряд 30 мм – 765 единиц", — говорится в документе.

Кроме того, на судах находилось 1975 выстрелов ВОГ-17 для гранатометов, 495 выстрелов ВОГ, 40 гранат РГД-5, 48 гранат РГД-42, 20 гранат РГД, запалы для гранат, патроны различного калибра и магазины для автомата Калашникова и пистолета Макарова.

В сообщении поясняется, что пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют одну артустановку, их всего четыре, по две на каждый катер.

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