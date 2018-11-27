ФСБ рассказала о вооружении, которое было на задержанных украинских судах

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Несколько гранатометов, танковые и крупнокалиберные пулеметы, автоматы, пистолеты, гранаты и боеприпасы к огнестрельному оружию находились на задержанных военных судах ВМС Украины, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России, поступившем в РИА Новости.
Кроме того, на судах находилось 1975 выстрелов ВОГ-17 для гранатометов, 495 выстрелов ВОГ, 40 гранат РГД-5, 48 гранат РГД-42, 20 гранат РГД, запалы для гранат, патроны различного калибра и магазины для автомата Калашникова и пистолета Макарова.
В сообщении поясняется, что пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют одну артустановку, их всего четыре, по две на каждый катер.