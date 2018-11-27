ФСБ обнародовала трофейные документы, изъятые у украинских моряков

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала трофейные документы, изъятые у задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

© Фото : ФСБ России Трофейные документы, изъятые у украинских моряков © Фото : ФСБ России Трофейные документы, изъятые у украинских моряков

В частности, на катере "Никополь" нашли документ с задачей скрытно перейти из Одессы в Бердянск. Особую скрытность предписывалось обеспечить у Керченско-Еникальского канала.

Кроме того, на том же катере обнаружили рукописный конспект установленных Россией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу. Из этого следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения.

© Фото : ФСБ России Трофейные документы, изъятые у украинских моряков © Фото : ФСБ России Трофейные документы, изъятые у украинских моряков

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщила ФСБ РФ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. ФСБ возбудила дело по части 3 статьи 322 УК (незаконное пересечение государственной границы).