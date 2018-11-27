Суд арестовал семерых из 24 задержанных украинских моряков

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал украинского моряка Юрия Будзыло, задержанного при нарушении госграницы России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Будзыло пробудет под стражей до 25 января.

Также суд арестовал на два месяца еще шестерых членов экипажа украинских кораблей, нарушивших госграницу России.

Сегодня определят меру пресечения для 12 из 24 задержанных.

Провокация в Керченском проливе

В воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и предложила обсудить ситуацию в Азовском море на Совбезе ООН в понедельник, однако большинством голосов этот вопрос был заблокирован.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>