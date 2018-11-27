Группу задержанных украинских моряков доставили в суд в Симферополе

Здание Киевского районного суда Симферополя, где будет рассмотрен вопрос о мере пресечения для украинских моряков с трех кораблей ВМС Украины. 27 ноября 2018

Здание Киевского районного суда Симферополя, где будет рассмотрен вопрос о мере пресечения для украинских моряков с трех кораблей ВМС Украины. 27 ноября 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Группу задержанных за нарушение российской госграницы украинских моряков доставили в здание Киевского районного суда Симферополя, где им во вторник изберут меру пресечения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд в Симферополе во вторник избирает меру пресечения в отношении 12 из 24 задержанных украинских моряков.

Первых моряков доставили в здание суда под конвоем, их сопровождали приставы и ОМОН. Заседания суда проходят одновременно в трех залах под председательством троих судей.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены, однако, как заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, угрозы их жизни нет.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>