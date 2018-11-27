В Москве водитель на BMW врезался в забор храма Иоанна Богослова

Место ДТП с участием автомобиля BMW на Шоссейной улице в Москве. 27 ноября 2018

Место ДТП с участием автомобиля BMW на Шоссейной улице в Москве. 27 ноября 2018

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Водитель на BMW не справился с управлением и врезался в забор на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, машина врезалась в забор храма Иоанна Богослова.

"В 9.05 в районе дома №82 на Шоссейной улице автомобиль BMW въехал в забор, по предварительным данным, он не справился с управлением", — пояснили в пресс-службе.

В результате ДТП пострадал сам водитель. На месте работают сотрудники полиции.