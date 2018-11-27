В Казани вынужденно сел самолет с 81 человеком на борту

НИЖНИЙ НОВГОРОД/КАЗАНЬ, 27 ноя — РИА Новости. Пассажирский самолет с 81 человеком на борту во вторник утром вынужденно приземлился в аэропорту Казани из-за проблем с индикацией топлива, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

"В 04.54 в международном аэропорту Казани совершил вынужденную посадку [самолет] Embraer 190 авиакомпании "Икар", выполняющий рейс №564 из Орска в Москву, аэропорт "Шереметьево". Причиной вынужденной посадки стала некорректная индикация топлива", — рассказала Иванова.

На борту были пять членов экипажа и 76 пассажиров, никто травм не получил. Пассажиров уже перерегистрировали на другой борт в Москву, который должен вылететь в ближайший час. Аэропорт прилета сменился с "Шереметьево" на "Домодедово".

Жалоб от пассажиров не поступало, отметили в прокуратуре.

Информацию о внеплановой посадке самолета РИА Новости также подтвердил пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин, не уточняя, однако, причину случившегося. По его словам, в ближайшее время пассажиров отправят в столицу другим рейсом.