"Били толпой и подожгли": за что школьники убили пожилого мужчину в Выксе

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. В Нижегородской области два школьника до смерти забили пожилого человека. Восемнадцатилетний местный житель Армен Саргсян разыскал их раньше, чем полиция, и устроил самосуд на камеру. Сейчас все доставлены в СИЗО, причем Армен — фигурант уголовного дела по статье "насильственные действия сексуального характера". О том, как подозреваемые получили статус потерпевших, а также о мотивах расправы над пенсионером, — в материале РИА Новости.
Смерть за металл
Инцидент произошел в городе Выкса еще месяц назад, однако известно о нем стало лишь на днях. Как сообщили РИА Новости местные жители, 16-летний Александр Яковлев и 14-летний Игорь Смирнов (имена изменены. — Прим. ред.) где-то раздобыли несколько металлических труб для продажи в качестве цветного металла. Однако сбыть их сразу не смогли и попросили знакомого, 60-летнего Владимира, временно подержать "товар" у себя в общежитии. "Он согласился выполнить просьбу, а сам обратился в полицию, — рассказывает РИА Новости друг школьников Илья. — За это его решили проучить".
"Я проснулся от шума и криков. Вышел и увидел, что на полу в крови лежит пожилой человек, а две женщины пытаются ему помочь, — говорит РИА Новости очевидец происшествия Влад Захаров. — Его сначала били, а потом еще и подожгли. Я сразу позвонил в скорую помощь, но врачи приехали только после повторного вызова. Потерпевшего осмотрели и увезли в реанимацию".
Медики десять дней боролись за жизнь пациента, однако травмы головы и туловища были слишком серьезными. По словам соседей, школьники нападали на погибшего и раньше. "После смерти жены Владимир жил один, постоянно выпивал, — продолжает Захаров. — К нему регулярно приходили подростки и заставляли попрошайничать, а затем отбирали все деньги. Если отказывался, — избивали".
Допрос с пристрастием
Школьников не могли найти две недели. "Сотрудники полиции опрашивали соседей, показывали какие-то фотографии, но все без толку, — отмечает Влад. — А когда я опубликовал фото Владимира в социальных сетях, один из этих подростков зачем-то оставил под постом комментарий. Вероятно, тем себя и выдал. К тому времени их уже разыскивали не только сотрудники правоохранительных органов, но и некоторые жители Выксы".
В середине ноября обоих подростков поймал и "допросил" 18-летний Армен. На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, видно, что вопросы чередуются с жесткими ударами. "Да, мы его били, но убивать не хотели, — в слезах признаются школьники на камеру мобильного телефона. — Мы не заставляли его попрошайничать и не забирали деньги". Они также утверждали, что не поджигали Владимира, переложив вину за это на приятелей. Даже назвали имена и фамилии.
Первым на ближайшие два месяца в следственный изолятор отправился сам Саргсян, которому предъявили обвинение по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних". Вскоре компанию ему составили Игорь с Александром. Они проходят по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, подростки пока остаются в статусе подозреваемых.
Если вину Армена докажут, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Школьники в силу возраста могут получить не больше десяти лет, хотя статья предусматривает до 15-ти.
Любители футбола
Оба подозреваемых, по словам знакомых, хорошим поведением не отличались. "Александр раньше ходил в коррекционную школу, а потом и вовсе перевелся на домашнее обучение, — говорит РИА Новости его приятель Дмитрий. — Рано начал курить и употреблять спиртное".
Судя по страничкам в ВК, подростки причисляют себя к так называемым оффникам — представителям околофутбольного движения. Оба — фанаты московского "Спартака". "Игорь вообще отбитый на всю голову, — добавляет Дмитрий. — Несмотря на 14-летний возраст, давно курит, выпивает и часто дерется".
Добавим, что это не первый случай, когда подростки оказываются фигурантами уголовных дел по особо тяжким статьям. В середине августа в Свердловской области четыре школьника до смерти забили 23-летнего инвалида Дмитрия Рудакова. Убийство снимала на телефон их 13-летняя подруга. Возбудили уголовное дело, но под стражу заключили только одного из подозреваемых. Недовольные жители города едва не устроили из-за этого несанкционированный митинг.
Еще через неделю там же толпа подростков избила несколько человек — один из пострадавших, 32-летний Андрей Минчук, скончался на месте. Полицейские задержали двух подозреваемых. На время расследования обоих заключили под стражу.