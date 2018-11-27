"Били толпой и подожгли": за что школьники убили пожилого мужчину в Выксе

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. В Нижегородской области два школьника до смерти забили пожилого человека. Восемнадцатилетний местный житель Армен Саргсян разыскал их раньше, чем полиция, и устроил самосуд на камеру. Сейчас все доставлены в СИЗО, причем Армен — фигурант уголовного дела по статье "насильственные действия сексуального характера". О том, как подозреваемые получили статус потерпевших, а также о мотивах расправы над пенсионером, — в материале РИА Новости.

Смерть за металл

Инцидент произошел в городе Выкса еще месяц назад, однако известно о нем стало лишь на днях. Как сообщили РИА Новости местные жители, 16-летний Александр Яковлев и 14-летний Игорь Смирнов (имена изменены. — Прим. ред.) где-то раздобыли несколько металлических труб для продажи в качестве цветного металла. Однако сбыть их сразу не смогли и попросили знакомого, 60-летнего Владимира, временно подержать "товар" у себя в общежитии. "Он согласился выполнить просьбу, а сам обратился в полицию, — рассказывает РИА Новости друг школьников Илья. — За это его решили проучить".

По другой версии, которую сейчас также обсуждают в городе, Владимир присвоил трубы и перепродал. Как бы то ни было, вечером 29 октября подростки явились к нему домой и сильно избили. Однако этого им показалось мало.

"Я проснулся от шума и криков. Вышел и увидел, что на полу в крови лежит пожилой человек, а две женщины пытаются ему помочь, — говорит РИА Новости очевидец происшествия Влад Захаров. — Его сначала били, а потом еще и подожгли. Я сразу позвонил в скорую помощь, но врачи приехали только после повторного вызова. Потерпевшего осмотрели и увезли в реанимацию".

Медики десять дней боролись за жизнь пациента, однако травмы головы и туловища были слишком серьезными. По словам соседей, школьники нападали на погибшего и раньше. "После смерти жены Владимир жил один, постоянно выпивал, — продолжает Захаров. — К нему регулярно приходили подростки и заставляли попрошайничать, а затем отбирали все деньги. Если отказывался, — избивали".

Допрос с пристрастием

Школьников не могли найти две недели. "Сотрудники полиции опрашивали соседей, показывали какие-то фотографии, но все без толку, — отмечает Влад. — А когда я опубликовал фото Владимира в социальных сетях, один из этих подростков зачем-то оставил под постом комментарий. Вероятно, тем себя и выдал. К тому времени их уже разыскивали не только сотрудники правоохранительных органов, но и некоторые жители Выксы".

В середине ноября обоих подростков поймал и "допросил" 18-летний Армен. На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, видно, что вопросы чередуются с жесткими ударами. "Да, мы его били, но убивать не хотели, — в слезах признаются школьники на камеру мобильного телефона. — Мы не заставляли его попрошайничать и не забирали деньги". Они также утверждали, что не поджигали Владимира, переложив вину за это на приятелей. Даже назвали имена и фамилии.

На этом история могла бы закончиться, но Армен решил не ограничиваться одними расспросами. Получив от школьников всю необходимую информацию, он склонил подростков к действиям сексуального характера. Весь процесс заснял на видео. Через пару дней начались аресты.

Первым на ближайшие два месяца в следственный изолятор отправился сам Саргсян, которому предъявили обвинение по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних". Вскоре компанию ему составили Игорь с Александром. Они проходят по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, подростки пока остаются в статусе подозреваемых.

Если вину Армена докажут, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Школьники в силу возраста могут получить не больше десяти лет, хотя статья предусматривает до 15-ти.

Скрин со страницы Игоря Скрин со страницы Игоря

Любители футбола

Оба подозреваемых, по словам знакомых, хорошим поведением не отличались. "Александр раньше ходил в коррекционную школу, а потом и вовсе перевелся на домашнее обучение, — говорит РИА Новости его приятель Дмитрий. — Рано начал курить и употреблять спиртное".

Судя по страничкам в ВК, подростки причисляют себя к так называемым оффникам — представителям околофутбольного движения. Оба — фанаты московского "Спартака". "Игорь вообще отбитый на всю голову, — добавляет Дмитрий. — Несмотря на 14-летний возраст, давно курит, выпивает и часто дерется".

Скрин со страницы одного из подозреваемых Скрин со страницы одного из подозреваемых

Добавим, что это не первый случай, когда подростки оказываются фигурантами уголовных дел по особо тяжким статьям. В середине августа в Свердловской области четыре школьника до смерти забили 23-летнего инвалида Дмитрия Рудакова. Убийство снимала на телефон их 13-летняя подруга. Возбудили уголовное дело, но под стражу заключили только одного из подозреваемых. Недовольные жители города едва не устроили из-за этого несанкционированный митинг.

В августе в центре Санкт-Петербурга толпа из двадцати подростков напала в парке на семейную пару и жестоко избила еще несколько человек, сломав одному челюсть. Затем хулиганы изуродовали припаркованные автомобили, разгромили витрину магазина и набросились на пожилую женщину на остановке. Очевидцы подали с десяток заявлений в полицию, однако подозреваемые долго оставались на свободе. Некоторых задержали лишь после публикаций в СМИ.

Еще через неделю там же толпа подростков избила несколько человек — один из пострадавших, 32-летний Андрей Минчук, скончался на месте. Полицейские задержали двух подозреваемых. На время расследования обоих заключили под стражу.