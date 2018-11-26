В Москве электричка насмерть сбила мужчину

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мужчина погиб из-за попытки подняться на платформу на столичной станции "Тимирязевская" в неустановленном месте перед подъезжающим электропоездом, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"По предварительной информации, на станции "Тимирязевская" Савеловского направления смертельно травмирован мужчина на вид 50-55 лет при попытке подняться на платформу в неустановленном месте перед приближающимся электропоездом", — говорится в сообщении.