Рэпер Хаски вышел из спецприемника по решению суда

Рэп-исполнитель Хаски во время рассмотрения его дела в суде. Архивное фото

Рэп-исполнитель Хаски во время рассмотрения его дела в суде. Архивное фото

КРАСНОДАР, 26 ноя — РИА Новости. Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов), арестованный в Краснодаре за мелкое хулиганство, по решению суда, постановившего прекратить исполнение наказания, вышел из спецприемника в Усть-Лабинске, сообщила РИА Новости адвокат артиста Наталья Жданович.

"Отпустили его. Все нормально, они едут ", — сообщила РИА Новости адвокат рэпера Наталья Жданович со ссылкой на забиравшего из спецприемника адвоката Аванесяна.

На прошлой неделе Хаски задержали в Краснодаре во время выступления на улице перед клубом, когда он начал читать свой трек, забравшись на припаркованную машину. В отношении рэпера составили три административных протокола, в итоге суд назначил ему 12 суток за мелкое хулиганство и трое суток — за отказ от медицинского освидетельствования. По статье об организации массового пребывания граждан в общественных местах рэпер был оправдан.

В понедельник его адвокат Алексей Аванесян сообщил, что суд удовлетворил заявление защитников артиста и прекратил исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток. Как пояснил адвокат РИА Новости, суд посчитал, что для наказания достаточного тех трех суток, которые Хаски уже провел под арестом.

При этом виновность Хаски в мелком хулиганстве не поставлена под сомнение, но наказание смягчено. Апелляционная жалоба на решение, которым Хаски признан виновным в мелком хулиганстве еще будет рассматриваться. Второй адвокат рэпера Наталья Жданович рассказала РИА Новости, что срок в трое суток за отказ от освидетельствования поглощается 12-суточным сроком за мелкое хулиганство.

В субботу стало известно, что российские рэперы Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) дадут в поддержку своего Хаски концерт "Я буду петь свою музыку". Концерт должен пройти в московском клубе "Главклуб Green Concert" в понедельник, 26 ноября. Ряд СМИ сообщили, что сборы от продажи билетов на концерт составили порядка шести миллионов рублей.