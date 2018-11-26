В Ульяновске женщина скончалась от осложнений после операции

САМАРА, 26 ноя — РИА Новости. Женщина скончалась в Центральной клинической медсанчасти Ульяновска после операции от фатального осложнения, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.

По данным ведомства, инцидент произошел 23 ноября, в послеоперационном периоде больной проводилась стандартная профилактика осложнений, однако женщине внезапно стало плохо, она потеряла сознание. По словам министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Сергей Панченко, которого цитирует пресс-служба, бригадой врачей проводились все необходимые реанимационные мероприятия, но они не дали эффекта.

Как пишет информационный портал "Ульяновская правда", женщина умерла после плановой операции по удалению кисты, у нее остались двое несовершеннолетних детей.

"В Центральной клинической медсанчасти в постоперационном периоде от фатального осложнения скоропостижно скончалась пациентка… По предварительным результатам патологоанатомического исследования клинический диагноз был подтвержден. После получения окончательного заключения будет проведена обязательная комиссионная проверка", — приводит слова Панченко пресс-служба.

Министр также принес соболезнования родственникам и близким умершей.