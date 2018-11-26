Потерявшихся в лесу под Пермью детей нашли живыми

ПЕРМЬ, 26 ноя — РИА Новости. Оба мальчика, потерявшиеся в пригородной лесополосе Перми днем в воскресенье, найдены живыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В воскресенье около 18.00 в дежурную часть отдела МВД России по Пермскому району обратилась женщина 1986 года рождения с заявлением о безвестном исчезновении 13-летнего сына. Со слов заявительницы, она с ребенком и мужем находилась на бывшей военной базе, недалеко от деревни Бабичево. В их компании был еще один ребенок — мальчик 10 лет. Утром около 10.00 подростки ушли гулять и исчезли. Сначала родители самостоятельно разыскивали детей, но их попытки не увенчались успехом.

Поисками ребят занимались сотрудники полиции с собаками, работники Пермской краевой службы спасения и волонтеры поисковых отрядов.

Вечером в район поисково-спасательных работ выехала оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю, которая собиралась запустить в районе поисков беспилотный летательный аппарат. Однако в связи со снегопадом поднять в воздух квадракоптер не представлялось возможным.

В ночь на понедельник дети были найдены живыми.

"Оба мальчика были найдены в лесополосе недалеко от поселка Юг местным охотником, которого привлекли на поиски ребят", — рассказали агентству в полиции.

По информации МВД, после обнаружения школьники были отправлены в больницу.

"Это невероятно! Огромное количество людей откликнулось и приехало в ночь искать детей в холодном лесу, моментально реагировали на потребности поиска, помогали добровольцам словом и делом. Потрясающая сплоченность!" — написали в своей группе "ВКонтакте" кураторы пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой, принимавшем участие в поисках мальчиков.