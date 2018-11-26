В Пермском крае ведутся поиски потерявшихся в лесу детей

ПЕРМЬ, 25 ноя — РИА Новости. Полиция, волонтеры и спасатели Перми вышли на поиски двух мальчиков 10 и 13 лет, потерявшихся в пригородном лесу днем в воскресенье, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По информации службы, в воскресенье в Култаевском сельском поселении, вблизи бывшей военной части "Бабичево" пропали два мальчика 10 и 13 лет.

"В район поисково-спасательных работ, где с вечера работает полиция, Пермская краевая служба спасения и волонтеры, выехала оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, группа была сформирована по поручению начальника регионального управления Андрея Бабинцева из числа пожарно-спасательных подразделений Пермского района.

"Группа готова запустить в районе поисков беспилотный летательный аппарат. Однако, в связи со снегопадом пока поднять в воздух квадрокоптер не представляется возможным", — добавляют в пресс-службе МЧС.

По сведениям, опубликованным в официальной группе поискового отряда "Поиск пропавших детей — Пермь и Пермский край" в социальной сети "Вконтакте", территория поисково-спасательной операции сосредоточена у деревни Дикая Гарь, где расположена бывшая военная часть "Бабичево".

"Срочно ищем волонтеров (охотников), хорошо знающих местность за Дикой Гарью", — сообщается в группе отряда.

По данным Гидрометцентра России по Пермскому краю, в ночь на понедельник температура воздуха в регионе составляет минус 6 градусов, ветер южный, 2 метра в секунду, ожидается небольшой снег.