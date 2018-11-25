В Северной Осетии задержали мужчину, бросившего гранату во время драки

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Северной Осетии задержали мужчину, бросившего гранату в своего оппонента рядом с рестораном, боеприпас не взорвался, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по РСО-Алания.

"Поступило сообщение о драке возле ресторана на проспекте Мира… как установили правоохранители, между посетителями произошел конфликт, который уже на улице перерос в драку. В ходе ссоры один из драчунов бросил предмет, похожий на гранату, в своего оппонента, но боеприпас не взорвался", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, взрывотехники произвели обследование предмета и обезвредили его. Граната передана следственно-оперативной группе регионального МВД.

"Для выяснения обстоятельств задержанный был передан сотрудникам полиции", — добавляется в сообщении.