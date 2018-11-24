В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в убийстве трех девушек

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пропавшей в сентябре жительницы Ростова-на-Дону, следствие установило его причастность еще к двум убийствам почти 20-летней давности, сообщается на сайте областного СУСК РФ.

Ранее сообщалось, что 16 сентября 2018 года пропала жительница Ростова-на-Дону Маргарита Кузьминова. Правоохранители обнаружили ее тело с признаками насильственной смерти. В ходе следствия было установлено, что к убийству девушки причастен 37-летний местный житель, сейчас он задержан.

"Уже установлено, что он причастен не только к убийству Маргариты Кузьминовой, но и к убийствам двух молодых девушек, совершенным в 2000 и 2001 годах на улице Оганова в Ростове-на-Дону и в хуторе Ленинаван", — говорится в сообщении.