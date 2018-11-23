В Калининграде предъявили обвинение врачу роддома, где погиб младенец

КАЛИНИНГРАД, 23 ноя — РИА Новости. Врачу калининградского роддома №4, из-за которой, по версии следствия, погиб младенец, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, ее статус сменился с подозреваемой на обвиняемую, сообщил журналистам ее адвокат Евгений Серых.
Ранее СУСК возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий против и.о. главврача роддома №4 Калининграда. Как полагает следствие, 6 ноября поступившая в роддом женщина родила живого мальчика. Новорожденному по медицинским показаниям для поддержания жизни нужно было ввести дорогостоящий препарат, но подозреваемая, по версии следователей, не дала лекарство, младенец умер.
Как считает следствие, пытаясь уйти от ответственности, подозреваемая дала указание внести в историю родов заведомо ложные сведения, что смерть плода наступила в утробе матери. Суд 16 ноября по ходатайству СУСК арестовал женщину на два месяца. Национальная медицинская палата, калининградское медицинское сообщество и региональные власти просили смягчить меру пресечения. Прокуратура обжаловала решение суда, женщину выпустили из СИЗО под домашний арест.