В Калининграде предъявили обвинение врачу роддома, где погиб младенец

КАЛИНИНГРАД, 23 ноя — РИА Новости. Врачу калининградского роддома №4, из-за которой, по версии следствия, погиб младенец, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, ее статус сменился с подозреваемой на обвиняемую, сообщил журналистам ее адвокат Евгений Серых.

"Суд вынес постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой, позиция следствия не изменилась", — сказал адвокат.

Ранее СУСК возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий против и.о. главврача роддома №4 Калининграда. Как полагает следствие, 6 ноября поступившая в роддом женщина родила живого мальчика. Новорожденному по медицинским показаниям для поддержания жизни нужно было ввести дорогостоящий препарат, но подозреваемая, по версии следователей, не дала лекарство, младенец умер.

Как считает следствие, пытаясь уйти от ответственности, подозреваемая дала указание внести в историю родов заведомо ложные сведения, что смерть плода наступила в утробе матери. Суд 16 ноября по ходатайству СУСК арестовал женщину на два месяца. Национальная медицинская палата, калининградское медицинское сообщество и региональные власти просили смягчить меру пресечения. Прокуратура обжаловала решение суда, женщину выпустили из СИЗО под домашний арест.

В правительстве Калининградской области РИА Новости ранее сообщили, что младенец появился на свет массой 700 граммов на 23-24-й неделе беременности, такая масса тела оценивается службой родовспоможения как экстремально низкая. Роженица, гражданка другого государства, поступила в роддом необследованной. Беременность у женщины была третьей по счету, первые две закончились самопроизвольными выкидышами. Окончательные выводы относительно причин гибели младенца будут сделаны после получения всех лабораторных экспертиз до конца ноября.