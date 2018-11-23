В Ярославле иномарка сбила четверых пешеходов

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Четверо пешеходов, в том числе двое детей, госпитализированы после наезда иномарки в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД.

"В 16:10 в Ярославле водитель 1994 года рождения за рулём иномарки совершил наезд на четверых пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортных средств", — пояснил собеседник агентства.

В результате ДТП четверо пешеходов получили телесные повреждения, они госпитализированы. Двое из них являются несовершеннолетними 15 и 16 лет.