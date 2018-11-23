Бывший глава РЖД требует от "Новой газеты" пять миллионов рублей

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Бывший глава РЖД Владимир Якунин подал к "Новой газете" иск о защите деловой репутации, сообщил РИА Новости его представитель Григорий Левченко.

"Согласно заключению юристов, в двух статьях "Новой газеты" содержатся сведения, которые не соответствуют действительности и носят оскорбительный характер", — сказал он, добавив, что просил во внесудебном порядке опубликовать опровержение, но редакция не стала этого делать.

Левченко уточнил, что от газеты требуется удалить недостоверные сведения, опубликовать опровержение и выплатить два миллиона рублей компенсации за моральный вред. Кроме того, еще два миллиона должен выплатить журналист Ирек Муртазин и миллион — Андрей Сухотин. В случае выигрыша все деньги пойдут на благотворительные проекты по защите детей, добавил собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов, в издании иска пока не видели, хотя с сутью претензий Якунина знакомы. По словам Соколова, он будет готов давать комментарии только после того, как ознакомится с документом.

Заместитель главреда добавил, что ранее у газеты была переписка с представителями Якунина и от издания "требовали удаления каких-то сведений". "Наши юристы посчитали эти требования неоправданными", — заявил Соколов.